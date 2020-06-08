На Сумщине показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в норме

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
В Сумской области, а также еще в 10 регионах эти показатели позвонляют дальнейшее ослабление карантина.
На Сумщине загруженность коронавирусных коек в больницах – 2,93% (6-е место в Украине снизу), нужно меньше 50%. Охват тестированием на коронавирус – 50,83 на 100 тыс. населения (10-е место), нужно больше 24. Процент выявления – 1,74% (7-ое место снизу), нужно 11%. Динамика – меньше 8%, нужно меньше 10%.
Так что область готова к следующем этапу, который будет объявлять областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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