На Сумщине остановили контрабанду кокаина На Сумщине предупредили контрабанду почти 4 кг кристаллического вещества, в составе которой есть наркотическое средство «кокаин».

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении 24-летнему жителю Киевской области, который пытался переместить на территорию Российской Федерации 4 кг кристаллического вещества, в составе которой, согласно экспресс теста, есть наркотические средство «кокаин» (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 305 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый передал частному перевозчику, который ехал по маршруту «Киев-Москва», сумку якобы с продуктами питания для перевозки в Российскую Федерацию. В международном пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области 19 июня во время досмотра вещей перевозчика обнаружили среди продуктов питания три бумажные упаковки с надписью «Рис», пластиковую упаковку желтого цвета с якобы шоколадным напитком и одну бумажную упаковку с надписью «Сахар», в которых на самом деле находилась кристаллическое вещество.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили мужчину, который передавал сумку перевозчику и задержали его. В настоящее время подозреваемому по ходатайству прокуратуры решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 130 тыс. грн.

Досудебное следствие продолжается, изъятое вещество передано на экспертизу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.