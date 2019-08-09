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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04386

На Сумщине накрыли нелегальную заправку

Действовала заправочная станция на территории одного из глуховских предприятий.

О том, что на территории местного предприятия может работать газовая заправка, в полиции стало известно из оперативных источников. Следователи проверили законность ее деятельности, и, не получив подтверждение такой, под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство и начали следствие.

Сегодня, имея санкцию на обыск, глуховские полицейские вместе с сотрудниками Шосткинской местной прокуратурой и в присутствии представителей Управления Госслужбы по вопросам труда и местной части ГСЧС провели обыск на территории и в помещениях заправки.

В ходе обысков обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о длительной работе нелегальной заправочной станции. Правоохранители говорят: в случае возгорания и последующего взрыва емкостей с топливом, человеческих жертв и разрушений зданий в радиусе не менее ста метров было бы не избежать.

Сейчас на место происшествия проводятся следственные действия. В соответствии с санкцией статьи 272 УК Украины, нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью наказывается штрафом, или исправительными работами до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нелегальная заправка
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