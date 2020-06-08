В Тростянце настаивают на присоединении к Сумскому району Сегодня, 23 июня, с рабочим визитом в Тростянце побывал народный депутат Николай Задорожний.

Он встретился с руководителями громад - Тростянецкой и Боромлянской, руководителями районного совета и райгосадминистрации, главами сельских советов, депутатами местных советов.

Темой обсуждения стал вопрос административно-территориального устройства, а именно: Правительственное решение о создании в пределах Сумской области пяти районов и включение Тростянецкого района в Ахтырский.

Напомним, что 17 июня этого года на сессионном заседании депутаты Тростянецкой городского совета приняли решение о присоединении Тростянетчины к Сумскому району. Соответствующее обращение было направлено народному депутату Украины Николаю Задорожнему.

Николай Задорожний, выступая на встрече, выразил свою позицию: он видит Ахтырский район мощной административно-территориальной единицей и считает, что Тростянецкий район должен быть в составе Ахтырского. В качестве аргумента он назвал ближайшее территориальное расстояние и то, что целью реформы децентрализации является максимальное приближение услуг к людям, то есть все виды услуг будут предоставляться в громадах.

Впрочем, с таким мнением народного избранника не согласились участники встречи - как представители Тростянецкой ОТГ, так и сельских территорий.

Городской голова Тростянца Юрий Бова выразил обеспокоенность за судьбу Тростянецкой городской больницы, в которой уже произошло так много важных для людей преобразований. Целесообразно ли государству поддерживать две опорные больницы в таком маленьком районе, каким будет Ахтырский?! Привел мэр и такой яркий пример, как реорганизация Тростянецкого профессионального лицея путем присоединения к Ахтырскому. Есть ли развитие этого образовательного учреждения? К сожалению, только упадок. Вспомнил мэр и налоговую службу, помещение которой со времени присоединения к Ахтырскому отделению не видело ремонта.

Поэтому тростянчане считают, что развитие Тростянецкого района в составе Ахтырского невозможно. В то же время с государственными и самоуправляющимися учреждениями, организациями, учреждениями областного центра происходит постоянное взаимодействие.

Твердое убеждение о присоединении Тростянетчины в Сумской район высказывали и сельские головы, так как селянам и добираться гораздо удобнее в областной центр, и все вопросы социального, образовательного, личного характера они решают именно там.

Народный депутат Украины Николай Задорожний пообещал, что мнение тростянчан в Верховной Раде будет услышано и учтено.