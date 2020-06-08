Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26302

В Тростянце настаивают на присоединении к Сумскому району

Сегодня, 23 июня, с рабочим визитом в Тростянце побывал народный депутат Николай Задорожний.

Он встретился с руководителями громад - Тростянецкой и Боромлянской, руководителями районного совета и райгосадминистрации, главами сельских советов, депутатами местных советов.

Темой обсуждения стал вопрос административно-территориального устройства, а именно: Правительственное решение о создании в пределах Сумской области пяти районов и включение Тростянецкого района в Ахтырский.

Напомним, что 17 июня этого года на сессионном заседании депутаты Тростянецкой городского совета приняли решение о присоединении Тростянетчины к Сумскому району. Соответствующее обращение было направлено народному депутату Украины Николаю Задорожнему.

Николай Задорожний, выступая на встрече, выразил свою позицию: он видит Ахтырский район мощной административно-территориальной единицей и считает, что Тростянецкий район должен быть в составе Ахтырского. В качестве аргумента он назвал ближайшее территориальное расстояние и то, что целью реформы децентрализации является максимальное приближение услуг к людям, то есть все виды услуг будут предоставляться в громадах.

Впрочем, с таким мнением народного избранника не согласились участники встречи - как представители Тростянецкой ОТГ, так и сельских территорий.

Городской голова Тростянца Юрий Бова выразил обеспокоенность за судьбу Тростянецкой городской больницы, в которой уже произошло так много важных для людей преобразований. Целесообразно ли государству поддерживать две опорные больницы в таком маленьком районе, каким будет Ахтырский?! Привел мэр и такой яркий пример, как реорганизация Тростянецкого профессионального лицея путем присоединения к Ахтырскому. Есть ли развитие этого образовательного учреждения? К сожалению, только упадок. Вспомнил мэр и налоговую службу, помещение которой со времени присоединения к Ахтырскому отделению не видело ремонта.

Поэтому тростянчане считают, что развитие Тростянецкого района в составе Ахтырского невозможно. В то же время с государственными и самоуправляющимися учреждениями, организациями, учреждениями областного центра происходит постоянное взаимодействие.

Твердое убеждение о присоединении Тростянетчины в Сумской район высказывали и сельские головы, так как селянам и добираться гораздо удобнее в областной центр, и все вопросы социального, образовательного, личного характера они решают именно там.

Народный депутат Украины Николай Задорожний пообещал, что мнение тростянчан в Верховной Раде будет услышано и учтено.

Политика Админреформа Боромлянская ОТГ Тростянецкая ОТГ
view counter

По тематике

Глава Сумской ОГА прокомментировал заявления двух громад по разделу на районы
19.06.2020 21:40

Глава Сумской ОГА прокомментировал заявления двух громад по разделу на районы

Тростянецкая и Боромлянская громады будут присоединены к Ахтырскому району....

Еще одна громада на Сумщине отказывается входить в Ахтырский район
18.06.2020 21:39

Еще одна громада на Сумщине отказывается входить в Ахтырский район

Глава Боромлянской ОТГ сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району....

Тростянец тоже захотел в Сумской район вместо Ахтырского
17.06.2020 14:17

Тростянец тоже захотел в Сумской район вместо Ахтырского

Тростянецкая громада - за присоединение к Сумскому району....

У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район
16.06.2020 18:55

У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район

Сегодня, 16 июня, в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал присоединение Лебединского района к Сумскому....

На Сумщине снова перекрывали дорогу
16.06.2020 15:42

На Сумщине снова перекрывали дорогу

Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов....

Новости

На Сумщине уже 263 случая заражения коронавирусом: где именно?
Сегодня 09:43
Название бульвара на Эспланаде обсудят еще раз
Сегодня 18:02
В Тростянце настаивают на присоединении к Сумскому району
Сегодня 17:26
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!
Сегодня 17:24
На Сумщине накрыли нелегальную заправку
Сегодня 16:04
На Сумщине остановили контрабанду кокаина
Сегодня 15:40
На Сумщине показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в норме
Сегодня 15:31
В Сумской мэрии нашли крайнего в обрушении стенки в классической гимназии
Сегодня 15:03
Губернатор Сумщины собирается выбивать налоги с жителей области
Сегодня 14:55
В Сумском роддоме отремонтировали первый этаж и VIP-палаты
Сегодня 14:08
Сумщина снова опустилась рейтинге по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 14:02
Завтра без воды будут несколько улиц Сум
Сегодня 13:38
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.