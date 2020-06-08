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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02259

Название бульвара на Эспланаде обсудят еще раз

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о проведении повторного общественного обсуждения вопроса присвоения названия бульвару на Эспланаде - между ул. Харьковской, пр. Лушпы и ул. И.Сирко.

Организатором общественного обсуждения снова назначено управление архитектуры и градостроительства Сумского горсовета. Ему предстоит определить форму проведения обсуждения, подготовить и подать на обнародование информационное сообщение о проведении общественных слушаний. Зарегистрировать предложения, обобщить и подготовить отчет мэру. Также подготовить расчет и смету расходов, связанных с присвоением названия бульвару. Прежнее распоряжение об обсуждении от 5 ноября 2019 года считается утратившим силу.

Напомним, что в мае Сумской горсовет зарубил предыдущее обсуждение. Ведь свое мнение насчет названия бульвара высказали всего четыре человека (один предложил вариант Заречный, один - имени Александра Кравченко и два - Строителей). То есть активность общественности была явно очень низкой, потому говорить о том, что результаты обсуждения в полной мере передают мнение людей, посчитали юристы горсовета и депутаты, - большое преувеличение. Потому и рекомендовали мэру Сум провести повторное обсуждение, пишет Ваш шанс.

Общество
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