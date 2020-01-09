Сумские волейболисты бесславно завершили чемпионат Украины На выходных прошел последний тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

После трехмесячного перерыва на карантин командам оставался один тур. Но сумская команда «ШВСМ-СумДУ» решила не ехать на матчи во Львов. Им было засчитано два поражения по 0:3 против «ДСО-ТНЭУ» из Тернополя и местной «Булавы». Обе команды вышли в ТОП-4, которые разыграют медали высшей лиги и путевки в Суперлигу.

«ШВСМ-СумДУ» с 13 очками заняла 10-ое место (из 15-ти команд).