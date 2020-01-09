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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09263

Сумские волейболисты бесславно завершили чемпионат Украины

На выходных прошел последний тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

После трехмесячного перерыва на карантин командам оставался один тур. Но сумская команда «ШВСМ-СумДУ» решила не ехать на матчи во Львов. Им было засчитано два поражения по 0:3 против «ДСО-ТНЭУ» из Тернополя и местной «Булавы». Обе команды вышли в ТОП-4, которые разыграют медали высшей лиги и путевки в Суперлигу.

«ШВСМ-СумДУ» с 13 очками заняла 10-ое место (из 15-ти команд).

Спорт ШВСМ-СумДУ
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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