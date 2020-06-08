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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:57202

Бывшая заммэра Сум стал замглавы Недригайловской РГА

Заместителем главы Недригайловской райгосадминистрации назначена Ольга Донцова.

Распоряжением главы Недригайловской районной государственной администрации от 22 июня 2020 № 18-К на должность заместителя главы Недригайловской РГА с 23 июня назначена Донцова Ольга Ивановна.

Приветствуя новоназначенного заместителя, глава Недригайловской райгосадминистрации Владимир Дихтяр, пожелал Ольге Донцовой вдохновения, успехов и эффективной командной работы.

Справка

Ольга Донцова уроженка Недригайлова. На сегодня проживает в городе Сумы.

В 2000 году закончила Сумской национальный аграрный университет по специальности «Менеджмент организаций», квалификация - экономист-организатор; в 2003 году окончила Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация - юрист; в 2011 году закончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

Работала на руководящих должностях, в том числе в Сумском городском совете (начальником правового управления и заммэра Сум) и Сумской областной государственной администрации

До назначения на должность заместителя райгосадминстрации, работала консультантом отдела правового обеспечения и кадровой работы Сумского областного совета.

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