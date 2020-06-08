Мэр Сум предлагает выделить миллионы на Театральную площадь, городской парк, подземный переход и … футбол Сегодня, 24 июня, пройдет сессия Сумского городского совета.

Как написал на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, «готовится лютый трэш по распределению бюджета.

Предложения городского головы просто «огонь». Пришли вчера в конце дня.

Приглашаю всех жителей Курского микрорайона, которые сидят без горячей воды и сумчан, у которых остановлены лифты, на открытие обновленной Театральной площади за 18 млн грн, реконструированного парка Кожедуба за 10 млн грн, на футбол за 1 млн грн. А также можете посмотреть, как в очередной раз отремонтируют подземный переход на Героев Сумщины за 4 млн грн, и разработают проект реконструкции площади Независимости за 0,5 млн.грн», - написал он.