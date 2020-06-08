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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:50216

Мэр Сум предлагает выделить миллионы на Театральную площадь, городской парк, подземный переход и … футбол

Сегодня, 24 июня, пройдет сессия Сумского городского совета.

Как написал на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, «готовится лютый трэш по распределению бюджета.

Предложения городского головы просто «огонь». Пришли вчера в конце дня.

Приглашаю всех жителей Курского микрорайона, которые сидят без горячей воды и сумчан, у которых остановлены лифты, на открытие обновленной Театральной площади за 18 млн грн, реконструированного парка Кожедуба за 10 млн грн, на футбол за 1 млн грн. А также можете посмотреть, как в очередной раз отремонтируют подземный переход на Героев Сумщины за 4 млн грн, и разработают проект реконструкции площади Независимости за 0,5 млн.грн», - написал он.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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