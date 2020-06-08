Сумскому студенту дали 15 лет за убийство

Напоминаем, что трагедия произошла в с. Великое Озеро Ахтырского района. Поздно вечером 15 апреля 2019 года студент одного из сумских вузов и проживает в общежитии, приехал к старшему товарищу в деревню. Односельчан совмещал своеобразный бизнес - с помощью металлоискателя они искали ценные металлические предметы, которые затем реализовывали и делили прибыль. В тот вечер молодой человек потребовал у товарища ценные вещи или вернуть средства, которые тот якобы задолжал. Старший отказался. Юноша, имея физическое превосходство, сначала избил товарища, а потом еще и душил его. Тело потерпевшего без признаков жизни он положил на кровать. Сначала юноша забрал из дома деньги и ценные вещи, а затем открыл газ и поджег одеяло, которым было накрыто тело, чтобы скрыть свое преступление.
Согласно заключению экспертов, смерть 36-летнего потерпевшего наступила от отравления угарным газом. При этом прижизненно мужчине было нанесено около 40 повреждений.
В суде обвиняемый признал, что в тот вечер между ним и потерпевшим произошла драка, после чего он открыл газ. Однако утверждал, что потерпевший был в сознании и вытолкал его из дома. Поэтому вину в убийстве отрицал. Однако собранные доказательства и выводы специалистов опровергли слова обвиняемого.
По приговору Ахтырского горрайонного суда 23 июня 2020 года обвиняемый признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины). Приговор юноша ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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