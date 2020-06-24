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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:201876

На Сумщине 9 новых случаев коронавируса

На утро 24 июня в Сумской области подтверждено уже 272 случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (г. Сумы - 4, Сумский р-н - 2, Путивльский район - 2, г. Ромны - 1). Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 186 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Ромны - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 72 случаев заболевания (49 вылечилось), в Сумском районе - 16 (12), г. Ахтырка – 20 (4), г. Конотоп - 15 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (14), Тростянецкий район – 21 (7 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 9 (8 ), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (11), Путивльский район – 7 (0 ), Краснопольский район – 1 (0 ).

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