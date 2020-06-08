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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10944

Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 24 июня в Украине подтверждено 39014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев – это новый рекорд. 16 человек умерло (всего 1051), вылечились 453 (всего 17409), лечатся 20554.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 594002, методом ИФА - 154092.

Всего заболевание подтверждено у 2872 детей и 6243 медиков. Госпитализации нуждались 10604 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1723 (1057 выздоровели)

- Волынская обл. - 1955 (605 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1060 (852 выздоровели)

- Донецкая обл. - 376 (145 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1304 (681 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2369 (864 выздоровели)

- Запорожская обл. - 559 (397 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2124 (1083 выздоровели)

- г. Киев - 4528 (1440 выздоровели)

- Киевская обл. - 2332 (1147 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 634 (523 выздоровели)

- Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)

- Львовская обл. - 4423 (700 выздоровели)

- Николаевская обл. - 368 (271 выздоровели)

- Одесская обл. - 1370 (569 выздоровели)

- Полтавская обл. - 300 (263 выздоровели)

- Ринвенская обл. - 3164 (1582 выздоровели)

- Сумская обл. - 272 (186 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1786 (1094 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1891 (932 выздоровели)

- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 627 (503 выздоровели)

- Черкасская обл. - 614 (426 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4478 (1715 выздоровели)

- Черниговская обл. - 494 (145 выздоровели).

Общество Коронавирус
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