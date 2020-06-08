Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 24 июня в Украине подтверждено 39014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев – это новый рекорд. 16 человек умерло (всего 1051), вылечились 453 (всего 17409), лечатся 20554. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 594002, методом ИФА - 154092. Всего заболевание подтверждено у 2872 детей и 6243 медиков. Госпитализации нуждались 10604 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1723 (1057 выздоровели) - Волынская обл. - 1955 (605 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1060 (852 выздоровели) - Донецкая обл. - 376 (145 выздоровели) - Житомирская обл. - 1304 (681 выздоровели) - Закарпатская обл. - 2369 (864 выздоровели) - Запорожская обл. - 559 (397 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 2124 (1083 выздоровели) - г. Киев - 4528 (1440 выздоровели) - Киевская обл. - 2332 (1147 выздоровели) - Кировоградская обл. - 634 (523 выздоровели) - Луганская обл. - 75 (54 выздоровели) - Львовская обл. - 4423 (700 выздоровели) - Николаевская обл. - 368 (271 выздоровели) - Одесская обл. - 1370 (569 выздоровели) - Полтавская обл. - 300 (263 выздоровели) - Ринвенская обл. - 3164 (1582 выздоровели) - Сумская обл. - 272 (186 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1786 (1094 выздоровели) - Харьковская обл. - 1891 (932 выздоровели) - Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 627 (503 выздоровели) - Черкасская обл. - 614 (426 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4478 (1715 выздоровели) - Черниговская обл. - 494 (145 выздоровели).