Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд

За последние сутки лабораторно подтверждено 940 случаев – это новый рекорд. 16 человек умерло (всего 1051), вылечились 453 (всего 17409), лечатся 20554.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 594002, методом ИФА - 154092.
Всего заболевание подтверждено у 2872 детей и 6243 медиков. Госпитализации нуждались 10604 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3786 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1723 (1057 выздоровели)
- Волынская обл. - 1955 (605 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1060 (852 выздоровели)
- Донецкая обл. - 376 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1304 (681 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2369 (864 выздоровели)
- Запорожская обл. - 559 (397 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2124 (1083 выздоровели)
- г. Киев - 4528 (1440 выздоровели)
- Киевская обл. - 2332 (1147 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 634 (523 выздоровели)
- Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
- Львовская обл. - 4423 (700 выздоровели)
- Николаевская обл. - 368 (271 выздоровели)
- Одесская обл. - 1370 (569 выздоровели)
- Полтавская обл. - 300 (263 выздоровели)
- Ринвенская обл. - 3164 (1582 выздоровели)
- Сумская обл. - 272 (186 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1786 (1094 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1891 (932 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 627 (503 выздоровели)
- Черкасская обл. - 614 (426 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4478 (1715 выздоровели)
- Черниговская обл. - 494 (145 выздоровели).
На утро 24 июня в Сумской области подтверждено уже 272 случая заболевания COVID-19....
На утро 23 июня в Сумской области 263 случаев заболевания COVID-19, вылечились 184 человека....
За понедельник в Ахтырке подтвердились три новых случая коронавируса....
По состоянию на 23 июня в Сумской области 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 23 июня в Сумской области подтверждено 263 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....