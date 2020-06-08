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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17396

В Сумах сотрудник колонии систематически передавал заключенным наркотики

В Сумах сообщено о подозрении сотруднику исправительной колонии, который систематически передавал заключенным наркотики.

Прокуратурой Сумской области 23 июня согласовано сообщение о подозрении старшему инспектору Сумской исправительной колонии № 116, который с целью получения неправомерной выгоды неоднократно передавал заключенным наркотические средства (ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый систематически поставлял осужденным запрещенные вещи по отлаженной схеме. В частности, сообщники заключенных клали в почтовый ящик по месту жительства подозреваемого наличные и наркотики. Деньги мужчина оставлял себе, а наркотические средства приносил в исправительную колонию и передавал адресату.

В рамках уголовного производства задокументировано, как за 1200 грн старший инспектор передал заключенному почти 50 г каннабиса. В то же время по месту жительства мужчины обнаружено и изъято два пакета с веществом растительного происхождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Досудебное следствие осуществляют следователи Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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