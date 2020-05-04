В Ромнах на ходу загорелось авто (видео) На Сумщине правильные действия водителя и неравнодушие других водители предотвратили уничтожение огнем авто.

23 июня в 9:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля Skoda Octavia на Московском бульваре в г. Ромны. На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через две минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что водителю вместе с коллегами по рулю с помощью огнетушителей удалось локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня. В 9:34 спасатели окончательно ликвидировали возгорание.

Всего к тушению от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 9 человек личного состава на 2 единицах техники.

Огонь лишь успел повредить отсек двигателя авто. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Как было установлено, во время движения из-под капота Skoda пошел дым. Водитель остановил легковушку, открыл аккумуляторную батарею и перекрыл газобаллонную установку и немедленно приступил к тушению пламени огнетушителем. Не остались в стороне от этой ситуации и другие водители, которые пришли коллеге на помощь, а один из них вызвал спасателей.

Так, благодаря наличию первичного средства пожаротушения - огнетушителя в легковушке и неравнодушия других участников движения удалось предотвратить уничтожение автомобиля, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.