На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом, в который попала молния

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия было установлено, что в результате удара молнии возник пожар, а огнем охвачено до 2 кв. м кровли. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилого дома.
В 16:48 возгорание локализовали, а в 17:00 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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