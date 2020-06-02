На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом, в который попала молния 23 июня в 16:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Синичивка в с. Слобода Бурынского района.

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия было установлено, что в результате удара молнии возник пожар, а огнем охвачено до 2 кв. м кровли. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилого дома.

В 16:48 возгорание локализовали, а в 17:00 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.