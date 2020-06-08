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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56245

Минобразования не будет переводит школы на дистанционное образование

Формат обучения с 1 сентября будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ведомство не будет переводит школы на дистанционное образование, а формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в Украине.

"Министерство образования и науки не будет переводить школы на обязательную дистанционную форму обучения. Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и главный государственный санитарный врач на основе эпидемиологической ситуации и не раньше августа, ближе к старту учебного года", - цитирует Мандзий пресс-служба министерства.

Министр отметила, что в настоящее время идет подготовка к новому учебному году. В частности, совместно с главным санврачом готовятся требования для работы школ в условиях пандемии: по правилам дезинфекции, подготовки помещений, пребывания учащихся в школе.

Минобразования также систематизирует опыт образовательного процесса с использованием дистанционных технологий во время карантина в марте-мае 2020 года и обновляет законодательство, чтобы ученикам, учителям и директорам было понятно, как работать во время карантина и в условиях пандемии. В частности, это касается положения о дистанционной форме получения общего среднего образования, проект которого предложен для общественного обсуждения.

 
Общество
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