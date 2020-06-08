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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46176

Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует горожан об изменении графика работы в связи с празднованием Дня Конституции Украины.

Так, с субботы по понедельник, 27-29 июня, выходные (не будет работать в том числе и территориальное подразделение, на ул. Г. Атаманюка, 49А).

Уже со вторника, 30 июня, учреждение начнет свою работу в обычном режиме.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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