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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:551

Перемычка между «Сумытеплоэнерго» и КСПУ будет стоить больше 100 млн грн

О такой сумме заявил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 24 июня во время сессии Сумского горсовета.

На вопрос депутат Владимира Чепика, будут ли сумчане Курского микрорайона с теплом и горячей водой и когда будет сделана так называемая «перемычка» между сетями Сумской ТЭЦ, которую арендует ООО «Сумытеплоэнерго», и Котельной Северного промузла АО «Сумское НПО».

Мэр Сум сообщил, что три недели назад в НКРЭКУ была утверждена схема теплоснабжения г. Сумы. На следующую сессию ее вынесут на суд депутатов. В ней есть и так называемая «перемычка», стоимость которой по проекту 101 млн грн с реверсом или 70 млн без реверса. Делать ее будут в следующем году.

Общество Перемычка Схема теплоснабжения
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