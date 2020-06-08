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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17204

В Сумах дали 4 года условно вандалам, которые сняли флаг с могилы Героя Небесной сотни

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух молодых людей, которые сняли флаг с могилы Героя Небесной сотни.

Напоминаем, что это резонансное событие произошло в г. Сумы 7 декабря 2019 года. Около 21.10 неизвестные сняли флаг с могилы Алексея Братушки, похороненного на Аллее Славы. Принятыми розыскными мерами полиция установила, что к преступлению причастны 29-летний мужчина и его 22-летний племянник. Флаг был изъят по месту жительства во время санкционированного обыска.

В суде обвиняемые свою вину признали полностью, уверяли, что искренне раскаиваются. По приговору суда 23 июня 2020 года признаны виновными по ч. 3 ст. 297 (незаконное завладение предметом, который находился на могиле, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и приговорены к 4 годам лишения свободы, однако освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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