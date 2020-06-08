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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44364

У мэра Сум появился новый харьковский зам

Сегодня, 24 июня, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 11 декабря 2015 № 58 МР «Об утверждении заместителей городского головы».

Этим решением мэру Сум добавили одного заместителя харьковчанина 40-летнего Александра Ларина, который последние три месяца руководителем патронатной службы главы Сумской ОГА Романа Грищенко. Его жена буквально на прошлой неделе попала в ДТП, писал Newsroom. Патрульные обнаружили у нее признаки опьянения, однако она отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови. В отношении фигурантки копы составили протокол по статье 124 КУоАП («нарушение правил дорожного движения») и 130 КУоАП («отказ от осмотра водителя на состояние опьянения»). Сам Александр Ларин наследил в комментариях к новости, угрожая судом журналистам.

А управляющей делами исполкома будет 29-летняя Юлия Павлик, которая уже год была помощником самого мэра, а до того работала в департаменте коммуникаций и информационной политики, затем - в управлении по хозяйственным и общим вопросам.

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что его новый зам ранее служил в полку полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, был участником боевых действий, работал в прокуратуре и был руководителем нескольких государственных предприятий. Однако, чем будет заниматься новый зам мэр пока не определился, говорил об экономике, о правоохранительных органах, о госорганах и т.д.

В итоге «за» было 27 депутатов.

Политика Александр Ларин
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