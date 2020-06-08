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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37233

На Сумщине бомж обокрал 85-летнего старика, который его приютил

В поселке Воронеж Шосткинского района 85-летний мужчина приютил в своем доме бездомного. А тот «отплатил» за гостеприимство кражей электро- и мотоинструмента.

За помощью к полиции обратился 85-летний житель поселка Воронеж Шосткинского района. Пенсионер рассказал, что на днях обнаружил пропажу из дома болгарки и «шины» от бензопилы.

Правоохранители подробно расспросили его и выяснили, что почти две недели у него жил его старый знакомый, который при определенных обстоятельствах остался без крова. Именно в это время из дома и пропали указанные вещи.

Полицейские разыскали знакомого заявителя. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний мужчина. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенный инструмент успел продать, а вырученные за них деньги - пропил.

Сейчас полицейские нашли, изъяли и вернули владельцу его вещи. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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