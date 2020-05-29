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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06336

На Сумщине участковые обнаружили и изъяли насаждения конопли и мака

Более 200 кустов конопли и 145 растений мака выращивал на своем огороде 47-летний житель одного из сел Шосткинского района.

В рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», участковые офицеры полиции получили информацию, что один из жителей села в Шосткинском районе выращивает мак и конопля. Полицейские не стали медлить и посетили в усадьбу 47-летнего мужчины.

Когда следователь, согласно процессуальных действий, утвержденных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, стала зачитывать владельцу постановление суда о проведении на территории его домовладения санкционированного обыска - мужчина вырвал из ее рук документ и разорвал. Однако этот факт не помешал следственным действиям правоохранителей, которые все же провели запланированные мероприятия.

В ходе обыска полицейские нашли на прилегающей к дому земельном участке кусты конопли и мака, которые росли вместе с овощами и были тщательно ухожены. Стражи правопорядка изъяли 227 растений конопли и 145 стеблей мака, которые учли и направили на экспертное исследование.

По словам владельца насаждений, запрещенные законом растения насеялись сами.

В полиции открыли уголовные производства по признакам сразу двух статей Уголовного кодекса Украины - ст. 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение», и ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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