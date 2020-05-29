На Сумщине участковые обнаружили и изъяли насаждения конопли и мака

В рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», участковые офицеры полиции получили информацию, что один из жителей села в Шосткинском районе выращивает мак и конопля. Полицейские не стали медлить и посетили в усадьбу 47-летнего мужчины.
Когда следователь, согласно процессуальных действий, утвержденных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, стала зачитывать владельцу постановление суда о проведении на территории его домовладения санкционированного обыска - мужчина вырвал из ее рук документ и разорвал. Однако этот факт не помешал следственным действиям правоохранителей, которые все же провели запланированные мероприятия.
В ходе обыска полицейские нашли на прилегающей к дому земельном участке кусты конопли и мака, которые росли вместе с овощами и были тщательно ухожены. Стражи правопорядка изъяли 227 растений конопли и 145 стеблей мака, которые учли и направили на экспертное исследование.
По словам владельца насаждений, запрещенные законом растения насеялись сами.
В полиции открыли уголовные производства по признакам сразу двух статей Уголовного кодекса Украины - ст. 357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение», и ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».
Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Сумщине предупредили контрабанду почти 4 кг кристаллического вещества, в составе которой есть наркотическое средство «кокаин»....
В селе Облоги Сумского района в рамках оперативно-профилактических мероприятий, целью которых является выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений, местные полицейские...
В Бурынском районе полицейские обнаружили и уничтожили плантацию конопли и изъяли около 30 граммов марихуаны....
Задержали жителя райцентра в момент продажи очередной «дозы»....
Один телефонный звонок неравнодушной сумчанки помог патрульным выявить у мужчины, вероятно, наркотические вещества....