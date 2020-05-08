На Сумщине полицейские спасли женщину, которая решила свести счеты с жизнью

Эта информация поступила на служебный планшет группы реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции. Старший лейтенант полиции Юрий Онищенко и капрал полиции Артем Кузьминчук немедленно отправились по указанному адресу.
Прибыв на место происшествия, они застали в доме обеспокоенного заявителя, его дедушку и бабушку, а также вызванных медиков бригады «скорой помощи». Как выяснилось, женщина закрылась в ванной комнате, и на все просьбы медиков выйти отвечала, чтобы те подождали несколько минут. Наконец, когда оттуда послышался шум падения тела, правоохранители решили, что действовать решительно, и выбили двери. Как оказалось, как раз вовремя: потенциальная самоубийца нанесла себе несколько ножевых ранений и упала, истекая кровью. Полицейские помогли медикам перевязать ей раны на шее и руках, а потом вынесли женщину и поместили в специализированное авто. Все время, пока ее доставляли в больницу и оказывали более квалифицированную помощь, работники полиции успокаивали семью заявителя и постоянно держали под своим контролем всю ситуацию. И только когда от медиков поступила информация, что жизни пациентки ничего не угрожает, а ее престарелые родители, наконец, успокоились, - только тогда правоохранители смогли вернуться к выполнению других своих служебных обязанностей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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