На Сумщине следователь обокрал коллегу

Следствием установлено, что в июле 2019 года следователь полиции, узнав, что его коллега по службе дома хранит средства для приобретения автомобиля, решил совершить кражу. Для этого он обратился к знакомому с просьбой найти непосредственного исполнителя. Правоохранитель разработал план проникновения в дом, а также действия каждого из участников преступления и сообщил вероятное расположение сейфа в доме пострадавшего.
В день кражи полицейский находился на работе и контролировал коллегу, чтобы тот внезапно не поехал домой. В это время его сообщники прибыли к месту преступления и один из них перелез через забор, отжал окно и попал в дом.
По указанию полицейского, с целью осложнения раскрытия преступления, после ограбления вор разбросал по дому вещи пострадавшего, а также похитил бытовую технику и ценные украшения.
Похищенное имущество на общую сумму 50 000 гривен сообщники разделили на троих.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Оперативное сопровождение - Сумское управление ДВБ Нацполиции.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
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