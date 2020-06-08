Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23252

На Сумщине следователь обокрал коллегу

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя одного из отделений Ахтырского ОП ГУ Нацполиции в Сумской области и двух его гражданских сообщников за ограбление полицейского (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в июле 2019 года следователь полиции, узнав, что его коллега по службе дома хранит средства для приобретения автомобиля, решил совершить кражу. Для этого он обратился к знакомому с просьбой найти непосредственного исполнителя. Правоохранитель разработал план проникновения в дом, а также действия каждого из участников преступления и сообщил вероятное расположение сейфа в доме пострадавшего.

В день кражи полицейский находился на работе и контролировал коллегу, чтобы тот внезапно не поехал домой. В это время его сообщники прибыли к месту преступления и один из них перелез через забор, отжал окно и попал в дом.

По указанию полицейского, с целью осложнения раскрытия преступления, после ограбления вор разбросал по дому вещи пострадавшего, а также похитил бытовую технику и ценные украшения.

Похищенное имущество на общую сумму 50 000 гривен сообщники разделили на троих.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Оперативное сопровождение - Сумское управление ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Право Кража
view counter

По тематике

22.06.2020 14:37

Полиция раскрыла кражу 70 000 гривен на одном из предприятий Сумщины

В Ахтырский отдел полиции обратился руководитель местного сельскохозяйственного предприятия. Мужчина рассказал: один из сотрудников фирмы получил для передачи в бухгалтерию...

В Сумах обокрали партийный офис
20.06.2020 16:56

В Сумах обокрали партийный офис

Сообщение о том, что из кабинета исчез ноутбук, на котором хранилась важная информация, в полицию сообщила консультант отделения партии....

16.06.2020 16:57

В Ромнах поймали больничного вора

Повредив двери, парень проник в раздевалку медицинского персонала больницы и похитил кошелек с деньгами....

13.06.2020 10:35

В Сумах полицейские задержали квартирного вора еще до того, как потерпевший обнаружил кражу

Воспользовавшись невнимательностью иностранца, 29-летний мужчина проник в его квартиру, откуда украл ноутбук и планшет....

На Сумщине поймать 16-летнего вора помогла овчарка
11.06.2020 17:26

На Сумщине поймать 16-летнего вора помогла овчарка

Немецкая овчарка Ричард сразу от места совершения преступления взял след и привел полицейских сначала к возможному свидетелю, а потом указала...

Новости

На черноморском курорте Рассейка принимают отдыхающих с соблюдением требований Минздрава ®
Сегодня 14:17
У мэра Сум появился новый харьковский зам
Сегодня 12:44
На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
На Сумском «Насосэнергомаше» уже четверо с коронавирусом
Сегодня 16:12
Сумские депутаты проголосовали за выделение десятков миллионов на центр города
Сегодня 16:03
На Сумщине поймали пешего контрабандиста игрушек
Сегодня 15:59
Задолженность по зарплате на Сумщине почти 360 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине следователь обокрал коллегу
Сегодня 15:23
В детском парке достали затонувшую пушку из озера
Сегодня 15:11
За ночь полицейские Шостки оперативно разыскали двух несовершеннолетних «путешественников»
Сегодня 14:49
Сумчан інформують щодо строків подачі документів на житлову субсидію
Сегодня 14:43
Сумские патрульные оперативно задержали грабителя (видео)
Сегодня 14:09
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.