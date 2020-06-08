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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32460

В Сумах новый перевозчик ТБО начал обустраивать разрушенную старым мусорную площадку

На ул. Новоместенской, на которой на прошлой неделе сотрудники ООО «А-Муссон» демонтировали контейнерную площадку до земли, начали обустраивать новую.

Об этом в Фейсбуке написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Тем временем «Сервисресурс» на Новоместенской не просто заливает площадку тощим бетоном, как это делал в начале декабря при минус пять по Цельсию «А-Муссон» [от того и разбили его ломами и лопатами, даже не отбойными молотками], а обустраивает армированный стальной арматурой ленточный фундамент для будущей контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов!», - написал он.

Напомним: «А-Муссон» на последнем конкурсе на вывоз ТБО проиграл один из лотов, который он обслуживал 5 лет. Сначала забрал контейнеры и ограждения, а затем и бетонное основание.

Экономика
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