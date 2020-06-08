Сумские патрульные оперативно задержали грабителя (видео) Недавно, около 5 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о совершении грабежа в одном из домов на улице Металлургов.

Через несколько минут стражи порядка прибыли на место происшествия. К ним обратилась заявительница и рассказала, что несколько минут назад незнакомый ей мужчина открыто завладел велосипедом, который стоял в коридоре общежития. Как только женщина не пыталась его остановить самостоятельно, было бесполезно - незнакомец быстро убежал. Получив приметы предполагаемого правонарушителя и похищенного велосипеда, экипажи патрульных начали поиски.

Похожего по описанию гражданина стражи порядка обнаружили на улице Юрия Липы. Мужчина неторопливо вел в руках велосипед, похожий на похищенный. Действительно, заявительница узнала и гражданина, и свое имущество.

Проверив личность 32-летнего мужчины, патрульные установили, что сумчанин неоднократно имел проблемы с законом. А проведя поверхностную проверку, инспекторы обнаружили у него еще и мобильный телефон, который, согласно имеющимся полицейским базам данных, находится в розыске, как похищенный.

Что побудило мужчину на такой поступок и откуда у него похищен мобильный - все эти обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которую на место происшествия вызвали патрульные полицейские.

Сейчас известно, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.