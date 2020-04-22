Сумчан інформують щодо строків подачі документів на житлову субсидію

Зокрема, житлова субсидія призначається з місяця звернення заявника до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня (з урахуванням доходів громадян, що були отримані в III–IV кварталах 2019 року).

Якщо ж громадяни не скористалися можливістю оформити субсидію, але мають бажання її отримувати з початку неопалювального сезону (із 1 травня), то відповідно, можуть подати заяву та декларацію про доходи до департаменту до 30 червня поточного року.

Принагідно, фахівці установи інформують, що у разі зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається протягом трьох місяців із дати такої зміни.

Якщо ж до складу домогосподарства входять особи, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, то за субсидією можна звертатися з наступного місяця після припинення отримання пільги, оскільки одночасне призначення пільг та субсидій є неможливим.

Разом із тим, сумчанам нагадують, що на час дій карантинних заходів на території Сумської міської ОТГ департамент приймає документи та листи шляхом поштового відправлення за адресою: 40035, вул. Харківська, буд. 35; через скриньки, які знаходяться при вході до адмінбудівлі; через онлайн-сервіс Мінсоцполітики у розділі «Е – сервіси».

Детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: 78-88-88, 78-71-20, 78-71-22, 78-71-23, (050)4078199.