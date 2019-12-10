В детском парке достали затонувшую пушку из озера Сегодня, 24 июня, при помощи водолаза сумчане достали пушку из озера в детском парке «Сказка».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Владимир Штейнингер.

«Пушка возвращении горожанам!», - написал он.

Напомним: несколько лет назад вандалы бросили пушку в озеро, где она до сих пор и лежала.

Сейчас пушка возвращена на место, на долго ли?