Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11335

В детском парке достали затонувшую пушку из озера

Сегодня, 24 июня, при помощи водолаза сумчане достали пушку из озера в детском парке «Сказка».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Владимир Штейнингер.

«Пушка возвращении горожанам!», - написал он.

Напомним: несколько лет назад вандалы бросили пушку в озеро, где она до сих пор и лежала.

Сейчас пушка возвращена на место, на долго ли?

Досуг Детский парк Пушка
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