В детском парке достали затонувшую пушку из озера

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Владимир Штейнингер.
«Пушка возвращении горожанам!», - написал он.
Напомним: несколько лет назад вандалы бросили пушку в озеро, где она до сих пор и лежала.
Сейчас пушка возвращена на место, на долго ли?
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