Задолженность по зарплате на Сумщине почти 360 млн грн

По словам, директора департамента социальной защиты населения Михаила Дубровского, в области на 1 июня этого года задолженность учитывается на 34 предприятиях и составляет 359,9 млн грн. Наибольшая сумма долга на предприятиях областного центра – 308,9 млн грн или 85,8% от общей задолженности. Также имеются долги на предприятиях Шостки, Ахтырки, Конотопа, Лебедина…
Также были заслушаны руководители предприятий-должников Сумщины. В частности, руководство АО «СНПО», КП «Шосткинский завод «Звезда», которые рассказали свое видение выхода их предприятий из кризиса. А директоры отдельных субъектов хозяйствования, в частности, ЗАО «Свесский насосный завод» отчитались о погашении долга перед работниками, или частичном погашении (Филиал «Ахтырский сыркомбинат» ЧП «Рось»).
Подводя итоги заседания рабочей группы, Роман Грищенко отметил: «Задолженность по заработной плате - это не просто сухие цифры, это 18 тысяч семей Сумщины, оставшихся без средств к существованию. Отсутствие благосостояния в конкретной семье подрывает экономику региона. Поэтому мы должны работать над погашением долгов предприятий, чтобы постепенно выйти на «нулевую задолженность». Поэтому я поручаю Департаменту социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации вместе с предприятиями-должниками составить графики возмещения задолженности по заработной плате и еженедельно мне лично отчитываться о выполнении этих графиков».
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