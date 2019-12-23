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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41195

Задолженность по зарплате на Сумщине почти 360 млн грн

Сегодня, 24 июня прошло заседание рабочей группы областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

По словам, директора департамента социальной защиты населения Михаила Дубровского, в области на 1 июня этого года задолженность учитывается на 34 предприятиях и составляет 359,9 млн грн. Наибольшая сумма долга на предприятиях областного центра – 308,9 млн грн или 85,8% от общей задолженности. Также имеются долги на предприятиях Шостки, Ахтырки, Конотопа, Лебедина…

Также были заслушаны руководители предприятий-должников Сумщины. В частности, руководство АО «СНПО», КП «Шосткинский завод «Звезда», которые рассказали свое видение выхода их предприятий из кризиса. А директоры отдельных субъектов хозяйствования, в частности, ЗАО «Свесский насосный завод» отчитались о погашении долга перед работниками, или частичном погашении (Филиал «Ахтырский сыркомбинат» ЧП «Рось»).

Подводя итоги заседания рабочей группы, Роман Грищенко отметил: «Задолженность по заработной плате - это не просто сухие цифры, это 18 тысяч семей Сумщины, оставшихся без средств к существованию. Отсутствие благосостояния в конкретной семье подрывает экономику региона. Поэтому мы должны работать над погашением долгов предприятий, чтобы постепенно выйти на «нулевую задолженность». Поэтому я поручаю Департаменту социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации вместе с предприятиями-должниками составить графики возмещения задолженности по заработной плате и еженедельно мне лично отчитываться о выполнении этих графиков».

Экономика Задолженность по зарплате
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