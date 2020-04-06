На Сумщине поймали пешего контрабандиста игрушек На Сумщине задержали нарушителя границы, который перенес из России 6 ящиков с детскими игрушками.

Контрабандиста остановили возле села Поповка в Великописаревском районе.

О возможной попытке незаконного перемещения товаров охранники рубежа узнали заблаговременно и устроили засаду. Наряд обнаружил, что нарушитель с помощью доски устроил мост через противотранспортный ров на границе. После того как 23-летний житель Сумщины перенес ящики, он был задержан.

На мужчину оформили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы. Ящики с игрушками доставили в пограничное подразделение, их установленным порядком передадут в таможню.