На Сумском «Насосэнергомаше» уже четверо с коронавирусом На Сумском заводе «Насосэнергомаш» выросло количество работников с коронавирусом.

За минувшие сутки обнаружили коронавирус у трех работников завода «Насосэнергомаш». Два человека живут в селе Чернеччина, один - в Сумах. Об этом сообщил 24 июня заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Ранее было известно об одном работника предприятия «Насосэнергомаш», у которого обнаружили коронавирус.

Информацию о том, что на заводе есть работники с COVID-19 UA:СУМИ подтвердил директор по безопасности Сергей Шама. По его словам, количество тех, у кого обнаружили коронавирус, возросло. Однако называть точное количество отказался.

Всего в Сумах с коронавирусом 23 человека. 49 вылечились.