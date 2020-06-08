На Сумском «Насосэнергомаше» уже четверо с коронавирусом

За минувшие сутки обнаружили коронавирус у трех работников завода «Насосэнергомаш». Два человека живут в селе Чернеччина, один - в Сумах. Об этом сообщил 24 июня заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Ранее было известно об одном работника предприятия «Насосэнергомаш», у которого обнаружили коронавирус.
Информацию о том, что на заводе есть работники с COVID-19 UA:СУМИ подтвердил директор по безопасности Сергей Шама. По его словам, количество тех, у кого обнаружили коронавирус, возросло. Однако называть точное количество отказался.
Всего в Сумах с коронавирусом 23 человека. 49 вылечились.
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