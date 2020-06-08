Відпочинок під час карантину: правила перебування на пляжі

При відпочинку необхідно дотримуватись фізичного дистанціювання не менше 1 м з іншими людьми. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти теж мають бути розміщені на такій же відстані.

Якщо немає можливості дотримуватись дистанції, необхідно використовувати маску (окрім перебування у воді), надягаючи її так, щоб були прикриті ніс та рот.

Не слід забувати про миття рук після зняття засобів індивідуального захисту (маски або респіратора). Не варто торкатись брудними руками обличчя. Якщо немає можливості їх помити, необхідно обробити спиртовмісним антисептиком.

Не можна обмінюватись речами з іншими людьми: рушниками, захисними окулярами, іграшками тощо. Не варто відвідувати місця, де немає доступу до туалетної кімнати, яка забезпечена проточною водою, рідким милом та одноразовими рушниками тощо.

Слід відмовитись від відвідування пляжів людям, які старші 60 років, тим, хто у групі ризику, а також тим, у кого наявні ознаки респіраторного захворювання або пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.