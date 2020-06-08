Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58117

Відпочинок під час карантину: правила перебування на пляжі

Відділ охорони здоров’я Сумської міськради, спираючись на рекомендації Центру громадського здоров'я МОЗ України, радить, як уникнути зараження коронавірусом при відвідування пляжу.

При відпочинку необхідно дотримуватись фізичного дистанціювання не менше 1 м з іншими людьми. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти теж мають бути розміщені на такій же відстані.

Якщо немає можливості дотримуватись дистанції, необхідно використовувати маску (окрім перебування у воді), надягаючи її так, щоб були прикриті ніс та рот.

Не слід забувати про миття рук після зняття засобів індивідуального захисту (маски або респіратора). Не варто торкатись брудними руками обличчя. Якщо немає можливості їх помити, необхідно обробити спиртовмісним антисептиком.

Не можна обмінюватись речами з іншими людьми: рушниками, захисними окулярами, іграшками тощо. Не варто відвідувати місця, де немає доступу до туалетної кімнати, яка забезпечена проточною водою, рідким милом та одноразовими рушниками тощо.

Слід відмовитись від відвідування пляжів людям, які старші 60 років, тим, хто у групі ризику, а також тим, у кого наявні ознаки респіраторного захворювання або пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

Досуг
view counter

Новости

На черноморском курорте Рассейка принимают отдыхающих с соблюдением требований Минздрава ®
Сегодня 14:17
У мэра Сум появился новый харьковский зам
Сегодня 12:44
На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
Відпочинок під час карантину: правила перебування на пляжі
Сегодня 16:58
На Сумском «Насосэнергомаше» уже четверо с коронавирусом
Сегодня 16:12
Сумские депутаты проголосовали за выделение десятков миллионов на центр города
Сегодня 16:03
На Сумщине поймали пешего контрабандиста игрушек
Сегодня 15:59
Задолженность по зарплате на Сумщине почти 360 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине следователь обокрал коллегу
Сегодня 15:23
В детском парке достали затонувшую пушку из озера
Сегодня 15:11
За ночь полицейские Шостки оперативно разыскали двух несовершеннолетних «путешественников»
Сегодня 14:49
Сумчан інформують щодо строків подачі документів на житлову субсидію
Сегодня 14:43
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.