Глуховские правоохранители поймали наркодилера-гастролера

В поле зрения глуховских полицейских этот человек попал во время оперативной разработки местной наркосети. Сыщики установили, что житель Шостки время от времени приезжал в Глухов, чтобы сбыть местным наркозависимым запрещенные в свободном обращении таблетки димедрола и метадона. Иногда встречался с «клиентами» в городе, а иногда развозил «заказы» по адресам сам.
Во время последнего приезда правоохранители задержали мужчину в момент продажи таблеток. У него изъяли 10 таблеток димедрола и еще 20 метадона, а также 15 граммов сырья, похожего на марихуану.
Сейчас все вещества у него изъяты и направлены на экспертизу. В полиции продолжается досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч.1 ст. 321 (хранение и сбыт сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины, в рамках которого устанавливаются все причастные к этому преступлению лица, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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