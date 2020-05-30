Глуховские правоохранители поймали наркодилера-гастролера Как установили правоохранители, 38-летний житель соседнего района приезжал в Глухов, чтобы сбыть сильнодействующий медицинский препарат и таблетки наркотического действия.

В поле зрения глуховских полицейских этот человек попал во время оперативной разработки местной наркосети. Сыщики установили, что житель Шостки время от времени приезжал в Глухов, чтобы сбыть местным наркозависимым запрещенные в свободном обращении таблетки димедрола и метадона. Иногда встречался с «клиентами» в городе, а иногда развозил «заказы» по адресам сам.

Во время последнего приезда правоохранители задержали мужчину в момент продажи таблеток. У него изъяли 10 таблеток димедрола и еще 20 метадона, а также 15 граммов сырья, похожего на марихуану.

Сейчас все вещества у него изъяты и направлены на экспертизу. В полиции продолжается досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч.1 ст. 321 (хранение и сбыт сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины, в рамках которого устанавливаются все причастные к этому преступлению лица, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.