На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л / ДНР», сообщает СБУ.
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