На Глухівщині встановили нові пам’ятники герою Радянського Союзу та 12 невідомим солдатам

Пам’ятний захід проходив сьогодні, 24 червня, на сільському цвинтарі, де і поховані герої. Як журналісту повідомила Бачівський сільський голова Лідія Ющенко, тут і раніше були пам’ятники, але старі. Тому вирішили, що вони потребують оновлення. З бюджету сільської ради виділили 25 тис. грн., ще стільки ж додав районний бюджет.

Вшанувати пам'ять полеглих у роки Другої світової війни, які віддали життя, обороняючи Глухівщину, прибули голова Глухівської РДА Сергій Мінаков, голова районної ради Олексій Ткаченко, помічник народного депутата України Ніна Нанай, голови сусідніх сіл, представники ветеранської організації та інші.

У своїх промовах всі виступаючі підкреслювали, як важливо пам’ятати і не забувати тих, хто звільняв нашу землю від нацизму.

- Глухівщина заплатила дорогу ціну за перемогу у Другій світовій війні. Ми пам’ятаємо наших воїнів-визволителів. Один із них – це Жеребцов Василь Григорович. Я дякую всім, хто займався встановленням пам’ятників. Це наш борг вшановувати їх подвиги, - сказав у своїй промові Сергій Мінаков.

Слова шани від народного депутата Андрія Деркача передала його помічник Ніна Нанай.

- Тема героїзму нашого народу священна для Андрія Леонідовича. Від нього я хочу передати слова вдячності за те, що ви пам’ятаєте героїв, їх неоціненні подвиги. Щоб пам'ять жила довше і довше, звичайно, потрібні пам’ятники, бо вони об’єднують і свідків тих подій, і прийдешні покоління, - зазначила вона.

Біля могил полеглих було відслужено заупокійну літію. Також подвиг солдат вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти. Після чого, у Бачівському клубі пройшла концертна програма, присвячена всім воїнам-визволителям.

ДОВІДКА. Василь Григорович Жеребцов – гвардії майор, заступник командира 987-го стрілецького полку 226-ї стрілецької Глухівської дивізії. Він народився 8 березня 1915 року в с.Журавка, Еланського району, Волгоградської області.

З червня 1941 року був заступником комісара 28-го мотострілецького полку 8-ї мотострілецької дивізії. Воював на Західному, Сталінградському, Центральному, Воронізькому, Донському фронтах, учасник оборонних операцій під Києвом, Шосткою, учасник Сталінградської битви в званні заступника начальника політвідділу 63-ї стрілецької дивізії 21-ї армії. У 1943 році Жеребцова назначають заступником командира 987-го стрілецького полку 226-ї стрілецької дивізії 60-ї армії Центрального фронту. Майор Жеребцов вміло організував військові дії під час Чернігівсько-Прип’ятської операції. У критичні хвилини Василь Жеребцов не зволікаючи, вів бійців в атаку. Так було і 28 серпня 1943 року: радянські війська прорвали сильно укріплену оборону противника в районі Глухова. Батальйони, які очолював майор Жеребцов в жорстоких боях звільнила села Сопич і Бачівськ. 29 серпня він очолив військові дії двох батальйонів полку, отримавши наказ на прорив оборонних рубежів противника. Введені в прорив сили, за дві доби стрімко просунулися на 45 км. Так почався прорив військ Центрального фронту до Дніпра. В цих боях 29 серпня майор Жеребцов загинув смертю хоробрих. Його було поховано в селі Широке, а пізніше – переховано на Глухівщині. На батьківщині Василю Жеребцову встановлено пам’ятник, а Журавська школа носить його ім’я.

Звання Героя Радянського Союзу Василю Григоровичу присвоєно посмертно 17 жовтня 1943 року – за відвагу та мужність, проявлену в жорстоких боях за населені пункти Сопич та Бачівськ. Нагороджений орденом Червоної зірки, медалями «За відвагу», «За оборону Сталінграда», пише Неделя.