У Сумах через коронавірус скасовують ряд заходів на День молоді Частина заходів у рамках молодіжної програми «Youth week» скасовується або переноситься.

Причина скасування - загострення ситуації в країні на захворюваність COVID – 19. Скасовуються: - плетіння афрокосичок та мехенді; - спортивні та танцювальні майстер-класи від Fitcurves та dance school SOL; - змагання з функціонального багатоборства та спортивний майстер-клас від B-tone. - фестиваль Sumy Extreme Style. Переноситься СУМИ ЗА БІГ 2020.