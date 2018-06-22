Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18512

У Сумах через коронавірус скасовують ряд заходів на День молоді

Частина заходів у рамках молодіжної програми «Youth week» скасовується або переноситься.

Причина скасування - загострення ситуації в країні на захворюваність COVID – 19.

Скасовуються:

- плетіння афрокосичок та мехенді;

- спортивні та танцювальні майстер-класи від Fitcurves та dance school SOL;

- змагання з функціонального багатоборства та спортивний майстер-клас від B-tone.

- фестиваль Sumy Extreme Style.

Переноситься СУМИ ЗА БІГ 2020.

Досуг День молодежи
view counter

По тематике

Як у Сумах відзначатимуть День молоді
19.06.2020 18:02

Як у Сумах відзначатимуть День молоді

У Сумах підготували насичену програму до Дня молоді та Дня Конституції України, в рамках якої відбудеться близько 15 заходів, у...

У Конотопі провели «Узвар-фест»
01.07.2019 16:55

У Конотопі провели «Узвар-фест»

З нагоди Дня молоді у Конотопі відбувся фестиваль літературних читань «Узвар-фест»....

Як у Сумах будуть святкувати День молоді
27.06.2019 17:45

Як у Сумах будуть святкувати День молоді

У Сумах День молоді відзначатимуть впродовж двох днів на понад 20 локаціях – без обмежень за віком і за участі...

24 июня в истории
24.06.2018 09:06

24 июня в истории

24 июня именины празднуют: Варфоломей, Ефрем, Мария....

22.06.2018 11:08

Как в Сумах отметят День молодежи

Празднование Дня молодежи начнутся в воскресенье, 24 июня, в 16:00....

Новости

На Сумщине решили усилить карантин
Сегодня 17:23
На черноморском курорте Рассейка принимают отдыхающих с соблюдением требований Минздрава ®
Сегодня 14:17
У мэра Сум появился новый харьковский зам
Сегодня 12:44
На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
В Шостке заколотили вентиляционные окна подвалов, оставив умирать там кошек
Сегодня 18:40
В Конотопе на дороге умер мопедист
Сегодня 18:31
У Сумах через коронавірус скасовують ряд заходів на День молоді
Сегодня 18:18
На Глухівщині встановили нові пам’ятники герою Радянського Союзу та 12 невідомим солдатам
Сегодня 18:06
Сумские нардепы побывали в прокуратуре
Сегодня 17:56
У Сумах перенесли молодіжний забіг на серпень
Сегодня 17:50
На Шосткинщине появятся сразу два монумента участникам АТО/ООС
Сегодня 17:39
На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно
Сегодня 17:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.