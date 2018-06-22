У Сумах через коронавірус скасовують ряд заходів на День молоді

Причина скасування - загострення ситуації в країні на захворюваність COVID – 19.
Скасовуються:
- плетіння афрокосичок та мехенді;
- спортивні та танцювальні майстер-класи від Fitcurves та dance school SOL;
- змагання з функціонального багатоборства та спортивний майстер-клас від B-tone.
- фестиваль Sumy Extreme Style.
Переноситься СУМИ ЗА БІГ 2020.
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