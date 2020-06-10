Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный» В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и ФК «Тростянец».

В связи с решением Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24.06.2020 о введении ограничительных мер на спортивные мероприятия на территории Тростянецкого района, место проведения матча со стадиона им. Владимира Куца в г. Тростянец перенесено на стадион «Юбилейный» в г. Сумы.

Матч пройдет без болельщиков.

В то же время будет осуществляться прямая трансляция матча в эфире телеканала UA:СУМИ и в YouTube. Начало в 18:00. Ссылка на трансляции будут позже.

Кроме того, из-за введения запрета на матчи в городах Глухов, Ахтырка, Тростянецкого и Путивльского районах решено предоставить право командам из этих городов и районов проводить домашние матчи чемпионата области в других городах до конца этого запрета.