На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

За последние сутки добавилось 5 новых случаев. При этом у 9 человек повторные анализы показали негативный результат, - они выздоровели. Всего таких уже 195. Всего за время пнадемии умерло 5 человек. 77 человек продолжают лечиться.
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Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 25 июня в Украине подтверждено 40008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели,...
На Сумском заводе «Насосэнергомаш» выросло количество работников с коронавирусом....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 24 июня в Украине подтверждено 39014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели,...
На утро 24 июня в Сумской области подтверждено уже 272 случая заболевания COVID-19....