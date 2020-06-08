На Сумщине 5 новых случаев коронавируса На утро 25 июня в Сумской области подтверждено уже 277 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За последние сутки добавилось 5 новых случаев. При этом у 9 человек повторные анализы показали негативный результат, - они выздоровели. Всего таких уже 195. Всего за время пнадемии умерло 5 человек. 77 человек продолжают лечиться.