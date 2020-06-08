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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32522

Губернатор Сумщины сотворил новый департамент

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко создал уже четвертый департамент вместо управления за неполные четыре месяца своей работы.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко подписал распоряжение «…с целью обеспечения рационального использования бюджетных средств, совершенствования и оптимизации структуры Сумской ОГА» - ликвидировать управление культуры и отдел продвижения и туризма Сумской ОГА, пишет Ваш шанс.

В распоряжении также сказано: «Начальнику управления по вопросам персонала аппарата Сумской ОГА в определенном законодательством порядке предупредить начальника управления культуры Сумской ОГА и начальника отдела промоции и туризма об их предстоящем увольнении в связи с ликвидацией структурных подразделений».

Вместо этого планируется увеличить предельную численность управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Сумской ОГА (на 16 единиц). Управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью переименуют в департамент культуры, информационной политики и туризма Сумской ОГА. Функции и полномочия по вопросам госполитики в области культуры, искусств, государственной языковой политики, кинематографии на территории Сумской области передадут из управления культуры в департамент культуры, информационной политики и туризма. А функции и полномочия в сфере туризма и курортов на территории Сумской области - от отдела продвижения и туризма Сумской ОГА – тому же департаменту. Предельная численность сотрудников департамента культуры, информационной политики и туризма теперь составляет 43 человека.

Напомним: за 3,5 месяца на посту главы Сумской ОГА Роман Грищенко уже создал 4 департамента – здравоохранения, капитального строительства, градостроительства и архитектуры и вот новый…

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