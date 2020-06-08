Губернатор Сумщины сотворил новый департамент

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко подписал распоряжение «…с целью обеспечения рационального использования бюджетных средств, совершенствования и оптимизации структуры Сумской ОГА» - ликвидировать управление культуры и отдел продвижения и туризма Сумской ОГА, пишет Ваш шанс.
В распоряжении также сказано: «Начальнику управления по вопросам персонала аппарата Сумской ОГА в определенном законодательством порядке предупредить начальника управления культуры Сумской ОГА и начальника отдела промоции и туризма об их предстоящем увольнении в связи с ликвидацией структурных подразделений».
Вместо этого планируется увеличить предельную численность управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Сумской ОГА (на 16 единиц). Управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью переименуют в департамент культуры, информационной политики и туризма Сумской ОГА. Функции и полномочия по вопросам госполитики в области культуры, искусств, государственной языковой политики, кинематографии на территории Сумской области передадут из управления культуры в департамент культуры, информационной политики и туризма. А функции и полномочия в сфере туризма и курортов на территории Сумской области - от отдела продвижения и туризма Сумской ОГА – тому же департаменту. Предельная численность сотрудников департамента культуры, информационной политики и туризма теперь составляет 43 человека.
Напомним: за 3,5 месяца на посту главы Сумской ОГА Роман Грищенко уже создал 4 департамента – здравоохранения, капитального строительства, градостроительства и архитектуры и вот новый…