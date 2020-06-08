Кто заболел коронавирусом в Ахтырке? По состоянию на 25 июня по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде 1 новый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-19.

Вирус обнаружен у 35-летнего мужчины из числа контактных лиц ранее установленной инфицированной жительницы города. 16 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтырчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице.

Всего с начала эпидемии COVID-19 по Ахтырской городской объединенной территориальной громаде установлен 21 случай, 4 человек выздоровели.

Напомним: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек области (Суми - 1, Тростянец - 1, Ахтырка - 1, Конотоп - 1, Роменский р-н - 1).