Кто заболел коронавирусом в Ахтырке?

Вирус обнаружен у 35-летнего мужчины из числа контактных лиц ранее установленной инфицированной жительницы города. 16 горожан находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей, кроме 81-летнего ахтырчанина, который проходит лечение в Тростянецкой больнице.
Всего с начала эпидемии COVID-19 по Ахтырской городской объединенной территориальной громаде установлен 21 случай, 4 человек выздоровели.
Напомним: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек области (Суми - 1, Тростянец - 1, Ахтырка - 1, Конотоп - 1, Роменский р-н - 1).
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