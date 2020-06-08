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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели помогли мальчику, руку которого пробил гвоздь

24 июня в 18:39 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В г. Сумы по ул. Ильинская 10-летний мальчик упал на доску, гвоздь в которой пробил ему руку. По предварительным данным, несчастный случай произошел во дворе дома, где он играл со сверстниками.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники отряда технической службы. Как было установлено, гвоздь пробил руку мальчика в районе запястья, однако для транспортировки в больницу необходимо было отрезать доску, оставив только маленький ее фрагмент. Чтобы еще больше на травмировать ребенка, надо было действовать крайне осторожно. Спасатели с помощью спецоборудования срезали кусок древесины и пострадавшего перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, доставил парня в больницу.

К спасательной операции были привлечены было привлечено 3 человека личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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