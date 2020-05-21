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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27267

На Сумщине ВНО проходит под присмотром полиции (видео)

Полиция охраны обеспечивает правопорядок во время экзаменов.

Сегодня началось внешнее независимое оценивание. Сотрудники полиции охраны единственные из правоохранителей, находящихся в помещениях, где проходит ВНО.

На них возложены важные обязанности по контролю за соблюдением публичной безопасности, правопорядка и санитарных норм участниками оценивания.

Для успешного выполнения поставленных задач правоохранители обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и активной обороны, дополнительно - обеспечены металлодетекторами.

Все нарушения, выявленные во время внешнего независимого оценивания, будут фиксироваться, и по ним будут приниматься соответствующие решения.

Полиция охраны желает всем участникам ВНО показать высокий уровень знаний и получить хорошие результаты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество ВНО
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