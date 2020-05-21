На Сумщине ВНО проходит под присмотром полиции (видео)

Сегодня началось внешнее независимое оценивание. Сотрудники полиции охраны единственные из правоохранителей, находящихся в помещениях, где проходит ВНО.
На них возложены важные обязанности по контролю за соблюдением публичной безопасности, правопорядка и санитарных норм участниками оценивания.
Для успешного выполнения поставленных задач правоохранители обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и активной обороны, дополнительно - обеспечены металлодетекторами.
Все нарушения, выявленные во время внешнего независимого оценивания, будут фиксироваться, и по ним будут приниматься соответствующие решения.
Полиция охраны желает всем участникам ВНО показать высокий уровень знаний и получить хорошие результаты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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