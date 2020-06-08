Поліція нагадує сумчанам правила безпечного відпочинку дітей на воді Аби запобігти нещасним випадкам, інспектор ювенальної превенції та інспектори секторів реагування патрульної поліції Тростянецького відділення поліції під час рейдів навідалися до місцевих водойм і поспілкувалися з відпочивальниками. Особливу увагу правоохоронці приділили тим з громадян, хто привіз на активний відпочинок своїх дітей.

Поліцейські застерегли: не слід полишати малечу без уваги хоч у воді, хоч на березі, потрібно слідкувати за температурним режимом води та повітря і не допускати, аби дитина купалася довше 15 хвилин.

«Безпека дітей – один з пріоритетних напрямків у нашій роботі. Щосезону ми проводимо профілактичну роботу з усіма віковими категоріями та застерігаємо всіх від непоправної біди, - говорить Ганна Олійник, інспектор ювенальної превенції Тростянецького відділення поліції. - Літо не є виключенням. В цей період особливу увагу приділяємо роботі з відпочиваючим на місцевих пляжах і просто біля водойм. Дитина по своїй природі жвава та непосидюча, їй достатньо буквально секунди, аби опинитися у воді. Тому ми закликаємо батьків постійно пильнувати за малечею не тільки під час купання, а й на суші»

Кожному з відпочивальників правоохоронці залишали спеціальні пам’ятки з переліком найважливіших правил безпечного відпочинку на воді:

- Не пускайте дітей відпочивати біля водойм без нагляду дорослих!

- Пильнуйте за дитиною не тільки під час купання, а й на березі. Неуважність дорослих у цій ситуації може коштувати малечі життя.

- Не дозволяйте дитині пірнати, особливу з берега. Дно водойми може бути глибоким і дитина не зможе самостійно виплисти. Якщо ж водойма виявиться мілкою, то дитина може отримати серйозну травму.

- Обов’язково використовуйте плавальні засоби для дітей. Навіть якщо ваша дитина і навчилася плавати, то є можливість, що вона (як і ви) переоцінить свої можливості, і сили закінчаться раніше, ніж юний плавець зможе дістатися безпечної ділянки чи до берега.

- Застережіть про небезпеку річок з сильною течією, пірнання у незнайомі водойми. Це правило стосується всіх вікових категорій. Особливу увагу приділіть підліткам, які найчастіше самостійно їдуть купатися.

- Обережно поводьтеся на надувних матрацах, стежте, щоб їх не відносило течією від берега. Ця небезпека чатує не тільки на дітей, а й на дорослих.

Дотримуйтесь цих простих правил, і нехай ваш відпочинок принесе вам та вашим дітям тільки задоволення.

Відділ комунікації поліції Сумської області