Поліція нагадує сумчанам правила безпечного відпочинку дітей на воді

Поліцейські застерегли: не слід полишати малечу без уваги хоч у воді, хоч на березі, потрібно слідкувати за температурним режимом води та повітря і не допускати, аби дитина купалася довше 15 хвилин.
«Безпека дітей – один з пріоритетних напрямків у нашій роботі. Щосезону ми проводимо профілактичну роботу з усіма віковими категоріями та застерігаємо всіх від непоправної біди, - говорить Ганна Олійник, інспектор ювенальної превенції Тростянецького відділення поліції. - Літо не є виключенням. В цей період особливу увагу приділяємо роботі з відпочиваючим на місцевих пляжах і просто біля водойм. Дитина по своїй природі жвава та непосидюча, їй достатньо буквально секунди, аби опинитися у воді. Тому ми закликаємо батьків постійно пильнувати за малечею не тільки під час купання, а й на суші»
Кожному з відпочивальників правоохоронці залишали спеціальні пам’ятки з переліком найважливіших правил безпечного відпочинку на воді:
- Не пускайте дітей відпочивати біля водойм без нагляду дорослих!
- Пильнуйте за дитиною не тільки під час купання, а й на березі. Неуважність дорослих у цій ситуації може коштувати малечі життя.
- Не дозволяйте дитині пірнати, особливу з берега. Дно водойми може бути глибоким і дитина не зможе самостійно виплисти. Якщо ж водойма виявиться мілкою, то дитина може отримати серйозну травму.
- Обов’язково використовуйте плавальні засоби для дітей. Навіть якщо ваша дитина і навчилася плавати, то є можливість, що вона (як і ви) переоцінить свої можливості, і сили закінчаться раніше, ніж юний плавець зможе дістатися безпечної ділянки чи до берега.
- Застережіть про небезпеку річок з сильною течією, пірнання у незнайомі водойми. Це правило стосується всіх вікових категорій. Особливу увагу приділіть підліткам, які найчастіше самостійно їдуть купатися.
- Обережно поводьтеся на надувних матрацах, стежте, щоб їх не відносило течією від берега. Ця небезпека чатує не тільки на дітей, а й на дорослих.
Дотримуйтесь цих простих правил, і нехай ваш відпочинок принесе вам та вашим дітям тільки задоволення.
Відділ комунікації поліції Сумської області