Как поживает мост в Климентово?

На автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы - Полтава в с. Климентово продолжаются работы по реконструкции мостового перехода.
По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, уже завершены работы по устройству монолитной плиты на сооружении; начались работы по устройству гидроизоляции водоотводного лотка и мостовой металлического барьерного ограждения. А также, продолжаются работы по устройству дорожной одежды на подходах к сооружению.
Подрядчик обещает, что уже 1 августа этого года завершит реконструкцию моста и сдаст объект в эксплуатацию, - сообщил глава Сумской ОГА Роман Грищенко.
По его словам, в 2020 году на завершение ремонтных работ было выделено рекордные 68,8 млн грн.
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