Губернатор Сумщины пригрозил жителям области жестким карантином (видео)

На Сумщине статистика также неутешительна. Ежедневно лабораторный центр выявляет новые случаи инфекции, и их гораздо больше, чем это было весной. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, а действующие противоэпидемические мероприятия не дадут ожидаемого эффекта, мы снова будем вынуждены обращаться к жесткому карантину. Ведь подавляющее большинство населения не соблюдает меры безопасности, о которых мы постоянно говорим. Это и социальная дистанция, и ношение масок, и дезинфекция. К сожалению, эти простые правила нарушаются очень часто и практически всеми.
Недопущение роста заболеваемости - это дело каждого из нас.
Придерживайтесь мероприятий индивидуальной защиты, избегайте контакта с лицами, вернулись из-за границы, также своевременно обращайтесь за помощью к медицинским работникам.
Берегите себя и своих близких. Только так мы сможем преодолеть эту пандемию, говорится в сообщении Романа Грищенко
Почему-то сам г-н Грищенко погстоянно забывает надевать маску в публичных местах: так было на футбольному матче, который якобы должен был проходить без зрителей. Туда он повез всю свою свиту – замов, советников и помощников, которые все были без масок. Так было на торжествах по поводу Дня медика и т.д.
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