Сумские синоптики прогнозируют дождь на воскресенье В ближайшие дни погоду Сумщины определять область повышенного давления.

Ожидается теплая, преимущественно сухая погода, лишь в воскресенье днем возможны кратковременные дожди с грозами.

26 - 27 июня: без осадков, ветер северный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +25 .. + 30 °С.

28 июня: ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. температура ночью +14 .. +19 °С, днем +26 .. + 31 °С.