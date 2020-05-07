В Ахтырке на вымогательстве и получении взятки задержан врач

По данным следствия, врач требовал от местного жителя деньги за выдачу листа нетрудоспособности. Только после получения 500 грн аванса, медик согласился выдать больничный. Сегодня, 25 июня, правоохранители задержали врача во время получения еще 550 грн в обмен на поддельный листок нетрудоспособности.
В настоящее время проводятся следственные действия, указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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