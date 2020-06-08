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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сьогодні Суми святкують 365-річчя

Попри різні версії саме ця дата є офіційно прийнятою датою заснування нашого міста.

Цього дня 1655 року козаки, що прийшли на чолі з отаманом Г.Кондратьєвим, отримали царський указ про дозвіл поселитися на Суминому городищі. Датування цього документу і вважається днем заснування міста Суми.

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки чекають всіх охочих для ознайомлення з відкритим переглядом «Суми крізь гомін століть», що представляє літературу про історію міста, його культурне та наукове життя, про людей, що будували, боронили та прикрашали наше місто.

Відкривайте для себе місто Суми, любіть його, бережіть, щоб наші нащадки жили в квітучому, щасливому місті і мали задоволення пишатися тим, що вони сум’яни, повідомляє Управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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