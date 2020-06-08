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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40255

В Сумах уже повредили охлаждающую рамку (видео)

Сумчанка Леся Кирий продемонстрировала, как работает охлаждающая рамка, установленная буквально несколько дней назад возле «МакДональдса».

Как прокомментировала пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева, рамка охлаждения, которую установили специалисты водоканала у «МакДональдз», как выяснилось, уже повреждена неизвестными. Конструкция нуждается в ремонте».

Общество Рамка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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