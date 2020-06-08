В Сумах уже повредили охлаждающую рамку (видео)

Как прокомментировала пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева, рамка охлаждения, которую установили специалисты водоканала у «МакДональдз», как выяснилось, уже повреждена неизвестными. Конструкция нуждается в ремонте».
Сегодня, 19 черня, на «стометровке» установили арку-опрыскиватель....
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Спустя два года после петиции сумчан городские власти нашли средства на установку охлаждающей рамки....