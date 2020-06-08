В Сумах уже повредили охлаждающую рамку (видео) Сумчанка Леся Кирий продемонстрировала, как работает охлаждающая рамка, установленная буквально несколько дней назад возле «МакДональдса».

Как прокомментировала пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева, рамка охлаждения, которую установили специалисты водоканала у «МакДональдз», как выяснилось, уже повреждена неизвестными. Конструкция нуждается в ремонте».