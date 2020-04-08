Сумской водоканал установил энергосберегающее насосное оборудование КП «Горводоканал» заменил глубинный насос на Лепеховском водозаборе в рамках системного внедрения энергосберегающих мероприятий в целях экономии средств предприятия и потребителей.

Вместо устаревшего, энергоемкого глубинного насоса бригада слесарей-ремонтников водонасосных станций установила немецкое энергосберегающее насосное оборудование фирмы «WILO» на 11-й скважине Лепеховского водозабора.

По словам начальника этого участка Игоря Снисаренко, мощность нового насоса составляет 26 кВт-час, что на 19 кВт-час меньше потребления старого.

Вместе с тем, преимущество нового оборудования состоит в том, что агрегат выполнен из нержавеющей стали, а именно его проточная часть. Это продлит срок эксплуатации насоса и повысит надежность его работы.