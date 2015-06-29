Заходи до Дня Конституції України у Сумах

8:00 – покладання квітів до могил загиблих учасників АТО/ООС (Алея Героїв на Центральному кладовищі);
8:30 – покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні (сквер Героїв Небесної Сотні);
9:00 – урочисті заходи та покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку (сквер ім. Тараса Шевченка).
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